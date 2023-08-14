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中柬外長會面 稱挺東盟中心地位
中國外交部昨日發布消息指，中共中央政治局委員、外交部長王毅上周六在柬埔寨金邊會見該國候任副總理兼外交大臣、總理助理大臣索慶達。雙方強調將密切溝通協調，支持東盟中心地位，促進地區和平穩定發展，實現多贏共贏。（綜合報道）
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