8月14日(一)
兩岸國際
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
08月14日 (一)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
駐朝華使晤俄使 冀促進三方關係
中國駐北韓大使王亞軍上周五在使館內，會見俄羅斯駐北韓大使馬采戈拉。雙方談及中俄朝三邊關係，還就共同關心的國際和地區問題交換意見。王亞軍表示，希望中、俄駐朝使館加強溝通交流，為促進中俄、中朝和俄朝關係發展，維護半島和平穩定發揮積極作用。（綜合報道）
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/兩岸國際/odn-20230814-0814_00180_026/駐朝華使晤俄使--冀促進三方關係
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc