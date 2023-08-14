兩岸國際

駐朝華使晤俄使 冀促進三方關係

中國駐北韓大使王亞軍上周五在使館內，會見俄羅斯駐北韓大使馬采戈拉。雙方談及中俄朝三邊關係，還就共同關心的國際和地區問題交換意見。王亞軍表示，希望中、俄駐朝使館加強溝通交流，為促進中俄、中朝和俄朝關係發展，維護半島和平穩定發揮積極作用。（綜合報道）
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