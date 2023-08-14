8月14日(一)
兩岸國際
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
08月14日 (一)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
疑襲華工程師 巴國擊斃恐怖分子
巴基斯坦俾路支省瓜達爾港昨日早上傳出爆炸聲及槍聲，疑似發生針對中國工程師的襲擊事件，沒有中方人員受傷。安全部隊擊斃一名恐怖分子，另有3名恐怖分子受傷。中國駐卡拉奇總領館發出安全提示，指領區安全形勢十分嚴峻，呼籲繼續保持高度警惕，嚴控外出和大規模聚集活動。（綜合報道）
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/兩岸國際/odn-20230814-0814_00180_025/疑襲華工程師--巴國擊斃恐怖分子
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc