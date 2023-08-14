兩岸國際

疑襲華工程師 巴國擊斃恐怖分子

巴基斯坦俾路支省瓜達爾港昨日早上傳出爆炸聲及槍聲，疑似發生針對中國工程師的襲擊事件，沒有中方人員受傷。安全部隊擊斃一名恐怖分子，另有3名恐怖分子受傷。中國駐卡拉奇總領館發出安全提示，指領區安全形勢十分嚴峻，呼籲繼續保持高度警惕，嚴控外出和大規模聚集活動。（綜合報道）
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