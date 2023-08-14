密州准華企子公司設廠 民眾反對

【本報綜合報道】美媒昨日報道，中國電池公司國軒高科的美國子公司本月初獲准在美國密歇根州設廠，在當地引起爭議。當地民眾憂慮此舉為中國大陸滲透埋下隱憂，更有人指出，設廠地點附近地區設有訓練台灣士兵的軍事基地，民眾為此發起罷免鎮委員會的請願。

發起罷免鎮長 報道指，國軒在格林鎮設廠的選址鄰近大急流城一個機場，距離美國國民警衞軍訓練基地格雷靈營地（Camp Grayling）不到160公里，台兵在該處訓練，具戰略意義。格林鎮有居民表示，擔心國軒高科和大陸當局的聯繫，警惕帶來國安威脅，認為應跟相關投資劃清界線。也有農場主憂慮設廠影響環境，疑被國軒提出購地，拒絕後卻收到威脅訊息。

當地政府希望國軒23.4億美元（約182.5億港元）的投資能帶來經濟發展，州政府也為該項目批出款項。惟民眾對格林鎮鎮長查普曼支持將國軒的設施帶進農村，對他發起罷免請願，至本月初已有至少600個簽名。查普曼則指，就算罷免行動成功，也沒法延遲國軒在當地設廠計劃。