麻生太郎訪台 朝媒斥日自取滅亡

指露骨干涉北京內政

文章以國際問題評論家金勝進名義撰寫，指出在美國對台軍事援助活動引發國際社會的譴責和憂慮的背景下，日本政壇內不可說成輕量級人物的麻生訪台之行並不是抬高身價的串門。文章更指日本露骨地干涉中國大陸的神聖內政，唆使台獨分裂勢力謀獨的做法絕無正義可言。文章批評日本迎合美國的對華遏制政策，拋出台灣有事就是日本有事之類火藥味濃厚的妄言，想藉助美國主子實現上世紀未能得逞的大東亞共榮圈妄想，是日本所圖的不純目的。