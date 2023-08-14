麻生太郎訪台 朝媒斥日自取滅亡
【本報綜合報道】日本自民黨副總裁、前首相麻生太郎近日訪問台灣，並稱「立足於戰，強化威懾」，北韓朝中社昨日發表題為「日本插手干預台灣問題，距離毀滅深淵只差一步」的評論文章。
指露骨干涉北京內政
文章以國際問題評論家金勝進名義撰寫，指出在美國對台軍事援助活動引發國際社會的譴責和憂慮的背景下，日本政壇內不可說成輕量級人物的麻生訪台之行並不是抬高身價的串門。文章更指日本露骨地干涉中國大陸的神聖內政，唆使台獨分裂勢力謀獨的做法絕無正義可言。文章批評日本迎合美國的對華遏制政策，拋出台灣有事就是日本有事之類火藥味濃厚的妄言，想藉助美國主子實現上世紀未能得逞的大東亞共榮圈妄想，是日本所圖的不純目的。
文章最後表示，當今時代是21世紀20年代，而不是日本垂涎中國廣闊領土炮製「盧溝橋事件」的20世紀30年代。日本應正視中國人民對台灣統一的堅定決心和意志、熱望和能力，切勿輕舉妄動。日本愈要插手干預中國內政，就愈會把自己進一步推入毀滅的深淵。
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