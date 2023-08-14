賴清德抵達紐約 解放軍加強備戰

將晤台僑宴會致詞 未擬見美方重要議員 台灣副總統賴清德上周六啟程出訪巴拉圭，在香港時間昨日早上抵達美國紐約過境。美媒指賴清德低調過境，沒計劃會見美方重要國會議員。大陸稱密切跟蹤事態發展，將採取堅決有力措施捍衞國家主權。與此同時，解放軍東部戰區空軍航空兵某旅近日開展大強度飛行訓練，強調空軍航空兵時刻準備戰鬥。

賴清德抵達紐約後，美國在台協會（AIT）執行理事藍鶯及台駐美大使蕭美琴前往接機。美媒引述核心幕僚官員消息指，賴清德抵達紐約翌日將會見台僑，在主流暨僑界人士宴會致詞，回程時過境三藩市可能也有類似安排，沒在過境期間發表重要談話或會見美方重要國會議員的計劃，也無緣與美國副總統賀錦麗同場出席巴拉圭總統就職典禮。上述官員指，賴清德這次出訪反映因應其副總統身份的低調安排，正符合其政治目標。另有學者指，賴清德希望傳達自身穩健、可靠的訊息。

大陸譴責美台藉過境勾連 大陸外交部昨日再回應指，堅決反對美國政府與台方進行任何形式的官方接觸，對美方執意安排賴清德過境美國表示強烈不滿及譴責。發言人批評，賴清德頑固堅持「台獨」分裂立場，是徹頭徹尾的麻煩製造者，美台勾連以過境為幌子安排他在美從事政治活動，嚴重違反一中原則。發言人強調，台灣問題是中美關係第一條不可逾越的紅線，台海局勢持續緊張的根本原因是台當局企圖「倚美謀獨」，美方執意「以台制華」，敦促美方停止美台官方往來及縱容「台獨」勢力。

賴清德過境美國之際，內媒昨日報道，東部戰區空軍航空兵某旅近日緊貼實戰，開展多課目、大強度飛行訓練。該旅領導表示，注重在日常訓練中構設實戰環境，把每一次升空都當成一次實戰，以檢驗官兵的任務規劃、態勢感知和臨機決斷能力，從而提升實戰能力。

解放軍機艦持續台海活動 台國防部昨日公布，截至當日早上6時的前24小時，偵獲解放軍軍機7架次、軍艦6艘次持續在台海周邊活動，期間沒有軍機逾越海峽中線及台西南空域。台軍運用任務機艦及岸置導彈系統，嚴密監控與應對。遼寧海事局昨日發布航行警告，當日下午4時至下周日下午4時在渤海海峽黃海北部執行軍事任務。廣東海事局另發布航行警告，周一下午1時至2時南海劃定海域料有火箭殘骸落區，禁止進入。本報綜合報道