俄量產伊朗無人機 已投入戰地

英報告指可在烏持續使用 部件來源包括中美 英國調查組織「衝突軍備研究」（CAR）日前發布報告，分析上月在烏克蘭發現的兩架俄軍自殺式無人機殘骸，比對過往檢獲伊朗製造的見證者無人機，認為俄羅斯已開始自行生產和使用本土型號的見證者136無人機，令該國具備在烏克蘭持續作戰能力。

CAR於上月27日和28日，獲得兩架俄羅斯天竺葵2（Geran-2）無人機殘骸，衞星導航、飛行控制、啟動裝置及機身殘骸，大部分完整。無人機看起來與伊朗的見證者136無人機很相似，合共100多個部件，它們標有的品牌來自7個國家22間不同公司，總部位於俄羅斯、中國、瑞士和美國。約三分之一部件生產日期介乎2020年至2023年，其中3個俄羅斯部件都是在今年1月至3月間製造。

烏檢殘體 證比伊朗型號先進 天竺葵2機身未發現見證者無人機的層間蜂窩結構，見證者系列無人機使用4條天線陣列，固定在機身外的衞星導航裝置，並有第5條天線獨立運作。天竺葵無人機4條主天線位於機身內部，作為衞星導航一部分。此外，天竺葵無人機的飛行控制裝置有4層電路板，採用3D打印結構，並把慣性測量單元與機載電腦結合。

報告指出，儘管俄軍過往在烏克蘭部署的自殺式無人機，機身已標上天竺葵名稱，但調查組織認為，這些無人機實際上都是伊朗製造的見證者131和136無人機。而最新天竺葵無人機的內部單元揭示，俄羅斯已提取出見證者無人機的原理，透過新和已有解決方案簡化和結合功能，且解決方案已經在其他武器系統中經過實戰檢驗。

據中國官媒此前報道，天竺葵2最大飛行時速僅185公里，但航程據指高達1,800至2,500公里，與俄軍口徑巡航導彈相當。

卡車可發射 航程達2500公里 天竺葵2不需要使用昂貴的轟炸機或護衞艦來發射，只需一輛由箱式卡車改造而來的發射車，就能一次發射5架，每架更能攜帶50公斤裝藥，令敵方更難攔截。

美國《華爾街日報》今年2月報道，俄羅斯與伊朗加強合作，在俄國境內興建無人機工廠，量產伊朗見證者無人機，供對烏作戰之用。另根據聯合國報告，中國和香港長期以來一直被用作伊朗無人機生產分銷中心。本報綜合報道