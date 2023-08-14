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內蒙古增兩宗鼠疫確診病例
內蒙古錫林郭勒盟蘇尼特右旗政府官網昨日發布通告，當地前一日報告新增兩宗鼠疫確診病例。通告顯示，新增個案為上周一報告確診患者的丈夫和女兒，均為同一家庭共同居住人員。密切接觸者均已按要求及時進行隔離管控，均未出現異常情況。（綜合報道）
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