兩岸國際

內蒙古增兩宗鼠疫確診病例

內蒙古錫林郭勒盟蘇尼特右旗政府官網昨日發布通告，當地前一日報告新增兩宗鼠疫確診病例。通告顯示，新增個案為上周一報告確診患者的丈夫和女兒，均為同一家庭共同居住人員。密切接觸者均已按要求及時進行隔離管控，均未出現異常情況。（綜合報道）
第一手消息請下載on.cc東網 iPhone/ iPad/ Android/
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc