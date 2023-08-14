新北驗泳池水質 5個不達標

新北市衞生局疾病管制科長王美華表示，新北市平日會定期檢測轄區內193個泳池、三溫暖與溫泉的水質，淡季隔2至3個月檢查一次，旺季則每月稽查一次。針對近日出現福氏內格里阿米巴腦膜腦炎致死個案，當局加強水質檢測，發現部分氯氣含量不符合標準，下令限期改善及複檢。若後續驗出大腸桿菌或總菌落數超標，將最高罰款150萬元新台幣（約38.3萬港元）。

曾赴含變形蟲泳池 45人未能聯絡

新北市衞生局又指，曾去過事發泳池的民眾共630人，仍有45人未能透過電話聯繫，已發送短訊通知，其餘人士均無疑似症狀。當局呼籲業界務必落實執行營業衞生管理事項，包括水池衞生管理、氯氣含量符合標準等，並完備自主衞生管理措施，以保障民眾安全健康。