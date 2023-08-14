下波新冠料11月達高峰 專家指屬誤解

世界衞生組織日前將正在中美等國傳播的新冠病毒變種株EG.5列為需要留意的變種，有人預測內地下一波新冠流行可能在11月左右出現。內媒昨日引述上海復旦大學附屬華山醫院感染科副主任王新宇指，新冠總體流行趨勢是小波不斷，波峰趨緩，一波更比一波低，除非有特別明顯的新變種株出現。

EG.5是新冠病毒Omicron亞變種株XBB.1.9.2的「後代」，於今年2月17日首次被發現。這種病毒進入人體內細胞和組織的方式，和XBB.1.5和其他Omicron變種株類似。踏入上月初，全球因EG.5導致的新冠感染病例愈來愈多，世衞於上月19日將其列為「需要監測的」變種株。

指總體趨緩 與全球一致 由於暑假期間人員流動性密集，新冠感染近來在內地出現一波小高峰，有民眾稱自己已感染過3次。7月以來，華山醫院感染科病房內收治的新冠重症患者比例約為5%；而實際就診患者中，短期內重複感染、「三陽」的情況很少，「四陽」幾乎沒有。

有人按照3至6個月感染一次新冠的免疫力周期推測，預計下波高峰可能在今秋出現。但王新宇認為，這樣的推測其實是誤解了新冠的流行趨勢，目前新冠在內地處於相對平穩、低谷的階段，這與全球趨勢一致。

王新宇又指出，3度染疫的民眾比較少，但也不是沒有，確實曾碰過在短期內、可能3個月後又感染一次的情況，但這些患者大多數都較為輕症。復旦大學生物醫學研究院研究員徐建青則指，從世衞數據來看，中國以至全球的新冠感染仍維持在低水平，死亡的絕對人數也是低水平。本報綜合報道