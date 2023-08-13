尼日爾軍事政變 年輕人籲再革命

如今最關心尼日爾軍事政變的國家是美國及法國，有政論家稱，兩國關心的並不是美國國務卿布林肯聲稱的民主問題，而是尼日爾極豐富的鈾及金礦。根據歐盟核子機關歐洲原子能共同體（EURATOM）的數據，尼日爾去年是歐盟第二大天然鈾來源國；法國也有15%鈾供應源自尼日爾。

美國在尼日爾有超過一千名駐軍，更有旨在「打擊恐怖主義」的「死神」無人機基地。根據一個美國在非洲成立的政治研究中心資料，2002至2003年，非洲只有9起恐怖主義襲擊；但到了2022年，單布基納法索、馬里及尼日爾西部地區，就有2,737起恐襲事件。這一切說明美國強調自己在非洲駐軍是「保障民主」及「反恐」的重要性，而如今更加上要抵禦俄羅斯的擴張。

支持抵抗外部干預 不過，俄羅斯最近幾年總共免去了非洲國家200億美元的債務，以及免費輸入救災糧食。相反，西非洲2008年至今的11次政變都和美國訓練的軍人有關，包括今次尼日爾政變的領袖，也曾受美國訓練，只是如今他們的訴求背離美、法的願望。法國是今次支持軍事政變的軍民主要矛頭所指，法國仍有1,500名駐軍，而法國政府未有撤軍聲明。政變的軍事領袖及支持政變的尼日爾人民最關心的，是法國長期開發尼日爾的鈾礦及擁有大量的尼國黃金，為何尼國還是非常貧困？

西非國家經濟共同體原先要求叛軍釋放尼日爾總統巴祖姆並恢復職務，但遭拒絕。8月10日在尼日利亞舉行的會議，在美、法政府支持下，決定啟動常備部隊，視乎情況是否需要介入；而聯合國亦關心被軟禁的巴祖姆的安全。可是，叛軍首領阿卜杜拉赫曼‧奇亞尼仍然不肯依從。

另一方面，同樣由軍人政變奪權建立的馬里和布基納法索軍政府，發表共同聲明，明言任何對尼日爾的軍事介入，都等同向兩國宣戰，警告外部干預會導致整個地區局勢不穩的「災難性後果」，這使西非國家經濟共同體內部對行使軍事介入有所顧忌。

尼日爾軍事政變的支持者在首都不同集會中焚燒法國國旗，並表示歡迎俄國僱傭兵瓦格納集團前來保護，尼國大學生及年輕人表示會支持軍方抵抗西非國家經濟共同體軍隊入侵，及最終驅趕歐美駐軍，推行打倒新殖民主義的第二次獨立革命運動。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻