兩岸國際

美迎新生二趾樹懶
美國羅德島州一間動物園近日迎來一隻二趾樹懶幼崽，目前正健康成長並與母親菲奧娜（Fiona）培養密切關係，暫時未獲名字。動物園形容，二趾樹懶幼崽的誕生對動物園，乃至全球的樹懶種群而言意義重大，是園內執行二趾樹懶物種生存計劃的一部分，旨在繁殖和確保該物種生存。
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