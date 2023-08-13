環球時興：年輕人愛養貓 治心靈兼助社交

【本報綜合報道】動物能療愈人心，愈來愈多人因此養寵物，內地有數據顯示，去年飼養犬貓人群數量達7,043萬人，其中養貓人群已超過養犬人群。有猜測指因飼主不必經常帶貓咪外出，更符合城市人忙碌的生活，成為牠們較受寵的主要原因。不少年輕人更隨着照顧貓咪，培養更多責任感及價值感，同時能成為社交話題，促進人與人之間的交流。

內地養犬人數已被超越 除家中飼養外，亦有不少個人工作室會出現貓咪的蹤影，其中廣東廣州市一間心理工作室便有一隻名叫「豆豆」、人見人愛的布偶貓，成為不少諮詢師及訪客心目中的明星。廣東省應用心理研究會常務理事徐嘉莉表示，許多訪客通過與豆豆相處，更容易擺脫痛苦和悲傷的情緒，甚至能起到緩解抑鬱症的作用。

有心理學者認為，人們需要有歸屬感和被愛的滿足感，才能感覺到舒適，貓咪能一定程度上彌補這種歸屬感與愛的缺失。徐嘉莉指不少年輕人選擇養貓，讓自己不再感到孤單，每天結束工作後回家看到貓咪，疲憊感彷彿瞬間被消除。她又指隨養貓人士愈發增加，這有利於年輕人社交，藉此結下友誼。