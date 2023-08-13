少年籌3.1萬 援窮困生還午餐債

【本報綜合報道】美國密蘇里州聖路易斯市一名少年，為避免該學區學生捱餓，早前發起網上眾籌，成功籌得逾4,000美元（約3.1萬港元）。他抽出部分為學區內的窮困學生還清午餐債務，同時正尋找另一個也需要剩餘資金的學區。

曾捱餓冀幫人 14歲少年斯特里克蘭（DeJuan Strickland）因家境困難，曾在小學4年級捱餓，為避免母校學生有相同遭遇，他早前在網上發起眾籌並為母校籌獲400美元（約3,100港元），獲悉此舉幫助到校內一名沒錢支付午餐費用的學生時，他感到十分高興，繼而發起一項倡議，希望為整個學區學生償還午餐債務。

斯特里克蘭最終在籌集到的4,000美元善款中，抽出2,500美元（約1.95萬港元）捐給學區19間小學、6間初中、3間高中及其他教育機構等有需要人士，還清午餐債務。他表示自幼受母親薰陶，樂於為有需要人士提供幫助，未來打算考入麻省理工學院，成為一名電腦程式員，並繼續設立更大規模的慈善活動，回饋社會。