失明好手 昆省挑戰環島游

曾赴多屆殘奧 力圖跨越20公里 由上周五至今日，澳洲昆士蘭省東部大克佩爾島舉行連串游泳活動，吸引完全失明殘障三項鐵人運動員戈森斯（Gerrard Gosens）參與。他一旦游畢全程20公里距離，將成為首名環游大克佩爾島完全失明人士，已計劃明年挑戰橫渡英倫海峽。

大會設有多項活動，其中昨日舉行環島游，允許以個人、雙人、團體接力形式參與。53歲的戈森斯曾參與多屆傷殘奧運會，包括出席與跑步、門球及三項鐵人有關運動，為了確保能夠保持正確方向，他於腿上繫上一條繩子，會在嚮導帶領下完成賽事。

當談及活動難度時，戈森斯坦言他人能夠看到浮標，自己無法得知實際游了多遠，考驗身體耐力、心理質素，以及與嚮導之間溝通信任。

除了戈森斯，另一對殘障夫婦也會參賽。患有脊柱裂的戈克爾（Paul Gockel）及妻子克麗—李（Kerry-Lee Gockel）將在10公里處與戈森斯會合，各自再游5公里。

另一對殘障夫婦亦參賽 克麗—李出生時沒有雙手手臂，獲父母安排學習游泳。她形容在海洋游泳，能夠享受在泳池無法體驗得到的經歷。本報綜合報道