赴美見男網友 華女離奇失蹤

【本報綜合報道】內地傳媒上周五報道，廣東省一名女子半年前在網上結識一名美國男網友，上月中旬決定打破網絡阻礙，越洋赴美面對面約會，但在加州棕櫚泉會見對方後便與家人失去聯絡。家人焦急發文尋人，當地警方亦發布尋人啟事。友人指，女事主隨身攜帶數千美元，擔心她凶多吉少。

失蹤女子金芳（Fang Jin）現年47歲，會說一些英語，上月14日乘坐飛機前往加州洛杉磯，在市中心聯合車站附近一間旅店過夜後，翌日乘坐列車到棕櫚泉，與網上結識數月的52歲男網友菲特派崔克（John Root Fitzpatrick）見面。菲特派崔克到車站接金芳，兩人一同出遊，金芳還把二人在一起的照片發給親友。惟她上月22日與家人的聯絡突然中斷，電話打不通，社交網也不更新，3天後徹底失去聯絡。

男網友被揭有犯罪前科 金芳友人向聖貝納迪諾縣警局報案，警方調查發現閉路電視上月22日拍到菲特派崔克的藍色卡車，追蹤其手機發現他兩天後出現在聖迭戈縣，惟沒法掌握之後去向。菲特派崔克的親友表示，他上月30日上午11時50分後處於失去聯絡的狀態。警方查出他是退伍軍人，有犯罪前科，曾經因襲擊輕罪被判緩刑。