日本調查揭長者搵工艱難

【本報綜合報道】日本傳媒上周五報道，網絡集團瑞可利一項調查發現，日本60歲至74歲求職者中，53.7%人找不到工作。瑞可利稱在人手短缺問題情況下，大批老人想工作也不能夠如願，企業應該努力盡可能讓更多人走上就業崗位。

調查詢問長者的工作意願，「想就業」佔37.7%、「不想就業」佔32.0%、稱「不好說」佔30.3%。當中「想就業」的佔比從2016年起不斷增加，可見就業意願高漲。

未能夠如願就業的受訪者談及過去5年求職活動相關情況時，「沒有找到工作，正在找」佔24%、「沒有找到，已經放棄」佔21.8%、「剛開始找工作」佔7.9%、有求職卻沒有找到工作」總計佔53.7%。

66.5%企業不積極聘長者 在企業對聘用老人為正式員工的態度方面，表示「不積極」佔66.5%。對於理由的多選設問，回答最多的是「沒有特別理由」（30.3%），之後依次為「人員足夠」（29.6%）、「健康狀態和體力令人不安」（23.8%）。