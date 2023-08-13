新冠變種 襲西太平洋 世衞警示急速增長

世界衞生組織上周五公布，過去28天全球通報新增新冠病例較前一個月激增八成，主要來自西太平洋地區，反映新變種株EG.5的威力，但疫歿人數大幅減少超過一半。惟各個國家及地區目前檢測和追蹤病例的數量，均比疫情較前期減少很多，世界衞生組織警告，今次通報的數並未反映真實的確診和病歿人數。

世界衞生組織表示，由上月10日至本月6日，全球各個國家及地區合共通報接近150萬宗新增病例，死亡個案比前一個月減少57%至超過2,500宗。

促維持已建防疫體系 截至本月6日，世界衞生組織累計接獲全球超過7.69億宗確診病例及超過690萬宗死亡個案的通報；該組織今年5月5日宣布，新冠疫情不再構成「國際關注的突發公共衞生事件」，但同時警告新冠病毒仍然是重大威脅，呼籲成員國維持而非廢除已經建立的防疫體系。

根據世界衞生組織提供的數字，在該組織轄下6個地區當中，有5個地區過去一個月的新增病例比前一個月減少，分別是非洲減少77%、東南亞減少57%、東地中海減少50%、歐洲減少46%、美洲減少42%，但唯獨西太平洋激增137%。南韓是過去一個月新增病例最多的國家，有超過127萬宗；其後依次是巴西逾3.4萬宗、澳洲逾1.9萬宗、新加坡逾1.8萬宗；新增死亡個案最多是巴西的500宗，其次是南韓的340宗。

公共衞生專家曾經暗示，夏季聚會和旅遊機會增多、人們對新冠病毒的免疫力下降，加上出現新的變種株，都可能使確診人數回升。世界衞生組織表示，目前追蹤數個新冠病毒變種株，其中XBB.1.16、XBB.1.5、EG.5列為「感到興趣的變種株」，BA.2.75、CH.1.1、XBB、XBB.1.9.1、XBB.1.9.2、XBB.2.3這6個變種株受到觀察。XBB.1.16仍然是最流行的「感到興趣的變種株」，在全球101個國家及地區發現。本報綜合報道