美兩無人機派駐中東 制衡俄伊

【本報綜合報道】美國此輪增兵中東地區的行動，除了阻止伊朗扣押在波斯灣、霍爾木茲海峽、阿曼灣航行的商船外，同時針對多次在敍利亞上空短兵相接的俄羅斯。美國海軍陸戰隊上周六宣布，向中央司令部責任區加派兩架無人機，阻嚇區內惡意行為者的灰色地帶侵略舉動、加強守望能力及海域意識，明顯是針對俄伊兩國。

美國海軍陸戰隊發布照片，顯示兩架以「拆件」形式放入箱運載的MQ9A無人機，在中東地區一個「未公開的地點」從一架美國空軍運輸機卸載，美國國防部網站顯示照片上周四拍攝。美國海軍陸戰隊未有透露更多部署的資料，僅表示這款先進、延長航程的無人空中系統，將在區內提供持久性的可見度，地點由伊拉克到阿曼灣。

MQ9A無人機近期活躍在中東地區上空，包括支援應對伊朗試圖在阿曼灣扣押油輪，以及執行打擊極端回教組織「伊斯蘭國」任務，在敍利亞空域與俄羅斯戰機交鋒。

海軍陸戰隊赴巴林受訓 另外，美國海軍兩棲攻擊艦巴丹號與船塢登陸艦卡特‧霍爾號上周日從地中海駛入紅海，正式部署在中央司令部責任區。美國傳媒上周五報道，一批部署在巴丹號兩棲戰備群的海軍陸戰隊成員，在軍艦抵達歐洲時飛往巴林，接受武裝護航商船穿越霍爾木茲海峽的訓練，另一批海軍水兵也在中東地區接受訓練，兩者合共100人。