拜登子多罪纏身 特別檢察官肩負追查重任

美國總統拜登次子亨特早前就沒有納稅及非法持有槍械案件，與司法部達成認罪協議，直到上月卻被一名法官拒絕接納。司法部部長加蘭前天宣布任命特拉華州首席聯邦檢察官韋斯（David Weiss）出任特別檢察官，正式擴大調查亨特。

美媒昨天披露，加蘭上周二已收到韋斯要求擔任特別檢察官請求，理由是對方認為調查已經達到自己應當作為特別檢察官繼續展開相關工作階段，最終作出上述決定。在另一簡短講話中，他解釋考慮到韋斯請求，以及與此案有關異常情況，任命對方為特別檢察官「符合公共利益」。

此外，加蘭稱已就任命韋斯一事知會國會，重申此舉強化司法部在特別敏感事務中保持獨立。他稱韋斯將獲調查所需一切資源，也有信心對方會透過公平及遵循傳統方法履行職責，包括根據事實及法律，採取其認為恰當程序。

將不受司法部領導 根據過往慣例，若司法部認為該部門在某案存在利益衝突或公共利益時，可要求任命特別檢察官調查案件；當獲得任命後，特別檢察官工作將不受司法部領導，仍需向司法部部長報告。自成為司法部部長以來，加蘭已第3次任命特別檢察官，另外兩人分別調查前總統特朗普及現任總統拜登如何處理密件。

共和黨質疑權威性 然而，共和黨國會參議員格雷厄姆前天接受霍士新聞訪問時質疑獨立調查權威性，同時批評加蘭任命韋斯僅改變調查銜頭，問題依然繼續。當談及亨特曾與司法部一度達成認罪協議時，他形容：「他們曾嘗試給予亨特一個沒有其他美國人能夠得到的交易。」

亨特上月26日現身特拉華州威爾明頓聯邦法院，準備承認兩項沒有納稅罪名，換取不被司法部起訴非法持有槍械罪名，從而避過牢獄之災。惟法官諾蕾卡以上述認罪協議並不尋常為由拒絕立即接納，要求亨特及司法部30天內遞交補充文件。當時已有美媒形容情況非常罕見，司法部或推翻與亨特之間共識，甚至有可能重新興訟。本報綜合報道

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