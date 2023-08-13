烏軍爆貪腐醜聞 傳防長換人

澤連斯基

【本報綜合報道】俄烏戰爭進入關鍵時刻之際，烏克蘭總統澤連斯基據報物色人選，接替列茲尼科夫出任國防部長。他上周五宣布，解除所有地區徵兵辦公室負責人的職務，理由是有人非法斂財及無視戰時禁令，把符合入伍條件的人士運送出境。

《烏克蘭真理報》引述政府消息人士指，列茲尼科夫大有可能辭職。目前至少有兩名繼任人選，分別是基礎設施部長庫布拉科夫及戰略工業部長卡米申，但不清楚是否有更多候選人，列茲尼科夫不反對出任駐英國大使。

澤連斯基在上月北約峰會，以諷刺語氣批評西方軍援不足，結果遭烏克蘭駐英國大使普里斯泰科抨擊；澤連斯基上月21日決定，解除普里斯泰科的駐英大使職務。

律師出身的列茲尼科夫，前年11月成為烏克蘭國防部長。惟國防部今年初爆出軍糧採購貪污醜聞，執政人民公僕黨議會黨團主席阿拉哈米亞當時透露，將由國防部情報總局局長布達諾夫接任國防部長，列茲尼科夫調往戰略工業部；後者當時否認。

地區徵兵辦負責人 全撤職 另一方面，澤連斯基在聲明表示，敖德薩州徵兵辦公室上月爆出腐敗醜聞後，當局展開廣泛調查，立案112宗。他指徵兵系統應該由知道戰爭為何物、明白賄賂是叛國罪行的人員管理；又指被解除職務的人士，將由最近退伍的軍人或在前線受傷的士兵取代崗位，上任前要先接受國家安全局的審查。

列茲尼科夫