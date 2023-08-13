烏軍6人學駕駛F16 訓練延長

【本報綜合報道】美國《華盛頓郵報》上周五報道，首批6名受訓駕駛F16戰機的烏克蘭空軍機師，將未能夠在明年夏季前完成訓練。荷蘭正在與羅馬尼亞合作，在後者境內建立訓練中心，但美國官員稱過程需時。

兩名匿名烏克蘭官員表示，僅半個中隊的烏軍機師參與首輪訓練，另外兩人列為候補人選。雖然學員能夠說流利英語，但必須首先在英國完成4個月的英語課程，學習戰機相關術語。由於丹麥要求烏克蘭全體機組人員一同受訓，因此英語較差的地勤人員會一同上英語課，導致機師的戰鬥訓練延後至明年1月，屆時將持續6個月。

第二批受訓機師人數相同，將較第一批學員晚半年畢業，或明年底準備就緒。美國官員透露，烏克蘭目前只提供8名受訓機師名單，另有20名機師準備接受英語培訓。大部分優秀的烏軍機師會留在本國，駕駛蘇聯製式戰機作戰。烏克蘭空軍準將霍盧布佐夫指出，選中受訓的機師具備高水平基礎英語，毋須花太多時間學習術語。

歐洲缺F16教官 荷蘭國防部發言人范德貝克承認，關鍵難題是歐洲國家缺乏F16戰機教官，該國目前過渡至較先進的F35隱形戰機。美國白宮國家安全委員會發言人柯比表示，如果歐洲訓練能力飽和，美方有意在境內訓練烏軍機師。