美研下一代攔截器 重大進展

【本報綜合報道】美國以應對北韓及伊朗的洲際彈道導彈打擊為由，目前在加州及阿拉斯加州合共部署44枚攔截器作為陸基中段防禦系統一部分。美國防務企業洛歇馬丁日前宣布，成功驗證下一代攔截器所有元素的設計；同樣爭取美國導彈防禦局合約的行家諾斯諾普格魯曼，成功生產下一代攔截器的首套固體火箭發動機外殼。

增強防禦洲際導彈 美國導彈防禦局計劃2028年開始採購20枚下一代攔截器，補充目前陸基中段防禦系統使用的陸基攔截器，向洛歇馬丁及諾斯諾普格魯曼的團隊授予發展合約，兩支團隊上周初公布好消息。洛歇馬丁上周一指，其下一代攔截器所有主要子系統通過一系列成功及準時的初步設計審查後，展示該公司實現重要技術的設計成熟及減少風險，預計最快2027財政年度交付，保護美國本土免受流氓國家洲際彈道導彈威脅。

諾斯諾普格魯曼上周二表示，成功生產其下一代攔截器的首套固體火箭發動機外殼後，下一步是把完整的外殼裝載惰性推進劑，並送往另一地點整合至攔截器；當整合完成後，攔截器將用於額外測試及過程驗證。諾斯諾普格魯曼強調，由於下一代攔截器用於保護美國本土免受來襲敵人的威脅，因此節省時間及減少風險很重要。