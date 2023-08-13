俄核導彈 隨時瞄準美英 危機飆升

指近30年前安全協議 無法律義務 俄烏戰爭引發的核陰霾不散，俄羅斯外交部上周五發表聲明，表示1994年與美國及英國達成的戰略核導彈互不瞄準協議，對涉事方不構成任何法律義務，重申俄方採取必要措施保障其國家安全、領土完整及主權。分析認為，雖然俄羅斯沒有明確表示退出協議，但上述表態如同宣布重新把核導彈瞄準美英兩國，令危機急升。

1994年1月14日，時任美國總統克林頓與俄羅斯總統葉利欽達成兩國戰略核導彈互不瞄準協議；同年2月25日，俄英兩國領導人發表內容相同的聯合聲明。俄羅斯外交部在聲明表示，在國際安全環境惡化的背景下，公眾最近對俄美英三國戰略核導彈互不瞄準措施的辯論明顯增加，有人主張俄方廢除有關協議並啟動核威懾機制。

俄羅斯外交部強調，當年與美英兩國的協議是政治協議，沒有產生任何法律義務；根據1969年《維也納條約法公約》規定，上述協議不是國際條約，所以國際法不能夠管理終止或「退出」它們的方式。

俄方重申，保障威懾潛在對手使其不敢侵略俄羅斯及（或）其盟國是最高優先事項之一，但堅定奉行核戰是不能夠接受的原則。

俄外交部提及普京核遏制政策 值得留意的是，俄羅斯外交部提到總統普京於2020年6月2日簽署批准的國家核遏制政策原則，指俄方針對視俄羅斯為潛在對手、持有核武及（或）大規模殺傷性武器、或擁有重大常規軍事能力的特定國家及軍事聯盟，持續作出核威懾的努力，確保核威懾力量的戰備狀態是核威懾基本原則之一，「我們的對手對這些條款很清楚」。

根據克林頓與葉利欽當年發表的《莫斯科宣言》，1994年5月30日是兩國戰略核導彈不再互相瞄準的限期，形容這是「將近半個世紀以來—實際上自從核時代到來開始—美國及俄羅斯首次不再日復一日地，以假設他們是敵人的方式操作核部隊」。

美國國防部當年形容，與俄羅斯互不以戰略核導彈瞄準是重要里程碑，代表兩國不再是核對手。美方把500枚民兵3型洲際彈道導彈改為瞄準大海，三叉戟型潛射彈道導彈及和平守護者型洲際彈道導彈不包含瞄準目標的訊息。惟美國國防部同時承認，無法「積極驗證」戰略核導彈已經不再瞄準，並在必要時可以很快地重新瞄準。

根據俄羅斯官方傳媒2013年的報道，俄羅斯戰略導彈部隊的指揮中心開始裝備第五代自動戰鬥控制系統，聲稱不但可以執行平常的任務，包括提供指令、收集報告、監控發射器的戰備狀態，更可以自動轉換使用計劃並重新瞄準戰略核導彈的目標。

美稱洲際導彈瞄準少於10小時 美國現役民兵3型洲際彈道導彈使用「快速執行及戰鬥瞄準系統」，1996年7月31日起全面部署。軍方聲稱它在重新瞄準目標方面，比上一代需要依賴事前儲存以及制訂作戰計劃的系統，所需的20小時大幅減至不足10小時；空軍技術人員亦毋須把新的目標磁帶裝載入每個發射設施，甚至在導彈發射後的飛行途中持續重新瞄準目標。本報綜合報道

俄羅斯在紅場展示洲際彈道導彈發射車（右）。（Getty Images圖片） 克林頓（左）與葉利欽（右）當年達成戰略核導彈互不瞄準協議。 俄羅斯被指暗示重新把戰略核導彈瞄準美英兩國；圖為美國白宮。 俄、美、英戰略核導彈數量 美國空軍技術人員檢查洲際彈道導彈。 美俄主要涉及核武雙邊協議