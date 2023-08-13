光大銀行前副行長 受賄囚12年半

【本報綜合報道】中國光大銀行股份有限公司前黨委副書記、副行長張華宇，受賄1,466萬元（人民幣‧下同，約1,597萬港元）及利用影響力受賄案，上周五在山東省菏澤市中級人民法院一審公開宣判，被告受賄罪成判囚12年6個月及罰款130萬元（約142萬港元）。

職務牟財近1600萬

法院審理查明，張華宇2001年至2021年利用擔任光大銀行總行營業部黨組書記、主任、副行長等職務上的便利，為相關單位或個人在協調貸款、業務拓展、就業等方面提供幫助；或為相關單位或個人在協調貸款、公司信用評級調整、就業等方面提供幫助，非法收受有關單位或個人給予的財物。