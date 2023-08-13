光大銀行前副行長 受賄囚12年半
【本報綜合報道】中國光大銀行股份有限公司前黨委副書記、副行長張華宇，受賄1,466萬元（人民幣‧下同，約1,597萬港元）及利用影響力受賄案，上周五在山東省菏澤市中級人民法院一審公開宣判，被告受賄罪成判囚12年6個月及罰款130萬元（約142萬港元）。
職務牟財近1600萬
法院審理查明，張華宇2001年至2021年利用擔任光大銀行總行營業部黨組書記、主任、副行長等職務上的便利，為相關單位或個人在協調貸款、業務拓展、就業等方面提供幫助；或為相關單位或個人在協調貸款、公司信用評級調整、就業等方面提供幫助，非法收受有關單位或個人給予的財物。
法院指張華宇非法收受他人財物，為他人牟取利益，數額特別巨大，構成受賄罪；又利用原職權和地位形成的便利條件，通過其他國家工作人員職務上的行為，為他人牟取不正當利益，非法收受他人財物，數額特別巨大，構成利用影響力受賄罪。查封、扣押在案的贓款贓物依法沒收，上繳國庫，不足部分繼續追繳。
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