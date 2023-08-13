行賄或情色交易催谷賣藥 內地嚴打醫藥利益鏈

內地紀檢監察機關上月28日召開全國醫藥領域腐敗問題集中整治工作動員部署視頻會議，打擊醫藥領域腐敗。藥廠被指利用金錢賄賂或情色交易，誘使醫院購入自家藥廠藥物，形成灰色利益鏈，令病人不一定買到最合適的藥物。

內地傳媒上周五引述消息人士報道，藥廠聘用醫藥代表負責向醫院推銷藥物，有部分醫藥代表是醫院高層的親戚，方便打點關係同意藥物進院；他們透過賄賂、情色交易與醫院人員建立利益關係，常見是醫藥代表把藥品利潤按照分成回贈給醫生。

醫生賺回扣 醫院呃醫保 業內人士形容，醫生主動拿回扣幾乎是公開的秘密，因為只有醫生能夠開出醫院清單的藥物，清單由院長、科主任決定，他們同樣獲得回扣。藥企還舉行學術會議，向出席醫生提供高昂的講課費，實質是前往色情場所，甚至借開會名義出國遊玩。

內地評論指出，反腐敗與深化醫療改革是「組合拳」，當前醫療領域的最大問題是公立醫院逐利性強，藥品器械流通使用環節形成灰色利益鏈，兩者互相加強，公立醫院願意用貴藥、藥廠願意賣貴藥，兩廂情願、百姓買單；藥品審批及採購回扣、藥房託管的利益輸送、藥品納入醫保目錄、醫院騙取醫保基金的腐敗都根源於此。

此外，民營醫院成為部分領導幹部的自留地，通過黑箱操作把公立醫院優質資源轉移到民營醫院，並給予政策優惠及安排親朋好友經營。醫保資格認證、民營醫院設置方面也有黑箱作業，令「社會辦醫」展開多年，民營醫院的社會聲譽仍然很差。

陝西懲937人 退還3470紅包 另一方面，陝西省紀委監委上周五公布六大領域專項整治進展中醫療領域群眾身邊腐敗和作風問題專項整治工作情況，合共處理937人，通過主動歸還、沖抵住院費等形式累計退還病人及家屬紅包3,470封。截至本月上旬，全省收到專項整治問題線索2,521條，完成調查2,371條，其中47條問題線索移交紀檢監察機關。在國家重點監控合理用藥藥品目錄的基礎上，把41種臨床使用金額異常偏高或臨床使用不合理問題較多、對用藥合理性影響較大的藥品，納入陝西省合理用藥重點監控範圍。

在各地自查自糾抗菌藥物臨床使用情況的基礎，重點對不達標的14間三級公立醫院、18間二級公立醫院展開省級督查，規範臨床用藥行為。今年組織各市縣監督檢查1.51萬間醫療機構依法執業情況，累計查辦574宗案件、查處81宗無證行醫案件。本報綜合報道