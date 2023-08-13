兩岸國際

華郵輪上海復航 載千客遊日

中國上周四宣布第三批恢復旅行社經營出境團隊旅遊業務的名單，包括日本、南韓、美國、英國等78個國家。中國國際郵輪藍夢之星號時隔3年後，上周五傍晚重新啟航，載有1,000多名遊客從上海市前往日本福岡、熊本等地，作為今年中國出境團隊旅遊業務恢復後，郵輪市場出發的第一條國際航線。（綜合報道）
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