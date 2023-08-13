兩岸國際

內蒙古新鼠疫病例 隔離治療

內蒙古自治區錫林郭勒盟蘇尼特右旗政府上周四發布通告，證實新增一宗鼠疫病例，患者在定點醫院進行治療。確診病例的密切接觸者已經按照要求及時隔離管控，均未出現異常情況，疫情處置相關工作正在展開。當局嚴格防控鼠疫，避免接觸野生動物，不捕獵、不剝食、不攜帶疫源動物及其產品出疫區等。（綜合報道）
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