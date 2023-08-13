兩岸國際

謝鋒負傷晤美科學家
中國駐美國大使謝鋒（右二）上周四會見美國科學促進會首席執行官帕里克，雙方就中美科技交流合作深入交換意見。根據謝鋒在社交網上載會面的照片，顯示其左臂受傷，他表示：「感謝大家的關心。近日不慎手臂受傷，正在穩步恢復。祝夏安！」
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