王毅晤星馬政要 批評美挑撥南海糾紛

【本報綜合報道】中共中央政治局委員、中國外交部長王毅訪問新加坡和馬來西亞，與兩國政要就當前南海局勢交換看法並闡明中方立場。他指美國等勢力借南沙群島仁愛礁爭議煽風點火，希望菲律賓恪守以往的共識、珍惜雙邊關係累積的互信。

與馬國總理商討拓展合作 中國外交部網站上周六發布王毅談當前南海地區局勢的內容，強調中國和東盟多年來共同努力下，南海局勢實現總體穩定，為各自發展提供良好環境，但指摘美國等勢力惟恐南海不亂，不斷在這一海域興風作浪；最近利用仁愛礁爭議煽風點火，在中菲之間挑動是非、慫恿對抗，破壞南海和平安寧，服務美方自身地緣政治戰略。

中方希望地區國家對幕後黑手保持必要警惕，把維護南海和平穩定的主導權掌握在手中，亦多次提出願同菲律賓妥善處理分歧，希望對方盡快相向而行，尋求管控海上局勢的有效途徑。中方也願與東盟加快推進「南海行為準則」磋商，爭取早日達成行之有效、富有實質意義、符合《聯合國海洋法公約》在內國際法的地區規則。

馬來西亞總理安華上周五在檳城會見王毅，王毅表示中馬同為新興經濟體和發展中國家，中方願與馬方分享超大規模市場機遇，拓展合作領域，實現互利共贏、共同發展。安華歡迎中國企業擴大對馬投資，願與中方持續深化合作，實現互利共贏。