台改良天劍導彈抗陸

配合新世代戰機 射程增至160公里 面對中國大陸加強空軍戰力、解放軍飛機頻繁飛近台灣巡航，台灣傳媒昨日引述台軍高層人士指，台灣中科院將在改良版天劍二型中程空對空導彈的性能基礎上，研製射程160公里的天劍五型中程空對空導彈，強化空戰能力。

天劍五型空對空導彈配合台灣新一代戰機計劃研發，美國國務院今年初批准6.19億美元（約48.3億港元）軍售案，內含200枚AIM120C8中程空對空導彈及100枚AGM88B反輻射導彈。AIM120C8空對空導彈射程160公里，但只能夠由美製F16戰機掛載。天劍五型空對空導彈研發設定的射程目標，就是要達到該款美製空對空導彈的射程。

此外，天劍五型空對空導彈搭配台灣研發的聯合頭盔瞄準系統使用，同時擁有更強大的抗電子干擾功能，令飛行員得以快速鎖定目標並發射導彈，有效反制敵方攻擊。

報道續指，台灣軍方對新一代戰機的作戰需求包括具備內置彈艙、降低雷達反射的匿蹤外形、不排除具向量噴嘴的強力引導，以及配備主動電子掃描陣列雷達等。

賴清德訪巴拉圭 過境美國 台灣中科院為陸軍生產的陸劍二型防空導彈、為海軍生產的海劍二型防空導彈，在內部歸類為「劍三導彈」。新一代中程空對空導彈避開「劍四導彈」的名稱，直接進入「劍五導彈」時代。天劍二型空對空導彈射程60公里，改良版射程100公里。

另一方面，台灣副總統賴清德昨日率團啟程，出席巴拉圭新任總統培尼亞的就職典禮，去程及回程將分別過境美國紐約及三藩市。美國國務院上周五重申，賴清德過境符合台灣副總統過境慣例與美台長期非官方關係，美方的「一中政策」不變。

針對賴清德過境美國，中國大陸昨起至周一在東海舉行軍事演習。台灣國防部指上周五上午6時至翌日上午6時，解放軍9架次飛機及7艘次艦艇在台灣周邊海空域活動，一架直9反潛直升機現身台灣東南空域；台軍出動任務艦機及陸基導彈應處。

台空軍嘉年華 戰機編隊表演 另外，台灣國防部昨日在台中市清泉崗空軍基地舉辦嘉年華活動，包括雷虎小組特技操演、主力戰機性能展示、戰機編隊衝場，家長和孩子爭相與各式戰機合照。中清路當天清晨出現車潮，民眾乘坐接駁車進場，看到觀禮台周邊戰機一字排開。本報綜合報道