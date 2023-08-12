兩岸國際

巨大牛油製奶牛雕塑
美國於周四至本月20日舉行伊利諾伊州博覽會，其中一隻由牛油雕刻製成、重逾363公斤的奶牛雕塑成為博覽會焦點。雕塑出自藝術家普拉特（Sarah Pratt）之手，描繪奶農舒爾茨（Lorilee Shultz）在廠內擠奶的情景。普拉特指，每年能通過雕刻牛油製成奶牛雕塑向該州農場家庭致敬是一種榮幸。
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