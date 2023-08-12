佛州幸運兒一注獨中123億

【本報綜合報道】美國媒體周四報道，兆彩獎券（Mega Millions）彩票周二攪珠，頭獎金額高達15.8億美元（約123億港元），是美國歷史上第三多。頭獎最終由佛羅里達州幸運兒一票獨中，他暫未現身領獎。佛州彩票局局長戴維斯（James Davis）周三稱自己既興奮又激動，因贏家終於不是在加州。

三億分之一中獎率 據超級百萬網站公布，頭獎彩票是在佛州內普丘恩比奇（Neptune Beach）一間雜貨店售出，該城市只有7,000多名居民。戴維斯稱，中獎者有180天時間向佛州彩票官員領取獎金，他預計得獎者可能會聯繫律師和財務顧問，以確保獎金能夠處理得井井有條。他說：「如你所知，當你成為贏家時，你就有機會改變許多人的生活。」

由於兆彩獎券的中獎率只有3.026億分之一，中獎者非常罕見。上一次頭獎中獎已是今年4月18日，令頭獎一直累積。中獎者可以選擇分30年領取全額獎金，或一次過領取7.833億美元（約61億港元）。佛州一項去年生效的法律，允許得獎超過25萬美元（約195萬港元）的中獎者在90天內保持匿名。