飛船首設平民名額 見證升空商業化

載6乘客往返宇宙 包括母女前奧運選手 英國太空旅遊公司維珍銀河於美東時間周四成功完成第二次商業載人太空旅行任務，載有6人的太空船團結號於美國新墨西哥州的航天港發射往太空，安全返回地球。今次有3名乘客並非太空人或軍人，是維珍銀河首次讓民間旅客乘搭太空船上太空。

享受失重 俯視地球 今次旅程代號「銀河02」，團結號於周四上午10時30分左右（香港時間周四晚10時30分）在美國航天港升空，飛行約50分鐘後團結號與母艦VMS Eve分離，繼續上升至距離地球表面80公里以上的高度，乘客們此時解開安全帶並享受數分鐘的失重快感，並從太空俯視地球。團結號隨後返回地球，整個旅程歷時約一小時。

除了3名機組人員外，乘客包括來自中美洲國家安提瓜的46歲女子沙赫夫（Keisha Schahaff）和其18歲女兒邁耶斯（Anastatia Mayers），她們在籌款抽獎贏得今趟旅程。英國前奧運選手、80歲患有柏金遜病的古德溫（Jon Goodwin）亦是乘客之一，他是一名退役划艇運動員，曾於1972年代表英國參加德國慕尼黑奧運會，是第一位進入太空範圍的前奧運選手。

維珍銀河創辦人布蘭森當天亦在航天港見證歷史性的一刻，公司指目前約積累800名客戶，未來打算每月執行一次商業飛行，開創太空旅行的新時代。本報綜合報道