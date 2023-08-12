美國伊朗達協議 互釋放5公民

納馬茲

【本報綜合報道】英媒周四報道，伊朗釋放5名當地在囚美國公民，作為換取伊朗在南韓的60億美元（約468億港元）資金解凍協議一部分。伊朗駐聯合國代表團透露，伊朗和美國將按協議互相釋放和赦免5名在囚公民。白宮國家安全委員會證實，5名美國公民在伊朗出獄，但需接受軟禁。

換取伊朗468億資金解凍 報道引述在囚伊朗裔51歲美國商人納馬茲（Siamak Namazi）的代理律師根瑟（Jared Genser）稱，獲准離開監獄的人包括納馬茲、58歲商人沙吉（Emad Shargi）、擁有英國國籍的67歲環保分子塔巴茲（Morad Tahbaz），其餘兩名獲准出獄的美國人身份未公開。

美國國務卿布林肯證實，國務院周四已與獲釋公民接觸，他們非常高興。布林肯相信這是結束在囚美國公民噩夢的開始，但要真正把美國人帶回家，還有更多工作要做。白宮國家安全委員會發言人沃森（Adrienne Watson）證實5人需軟禁，有關他們最終獲釋的談判仍在進行，拒絕提供更多補充。

沙 吉 塔巴茲