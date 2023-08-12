疑施壓罷免巴國總理 美否認干政

【本報綜合報道】美國調查報道網站「The Intercept」周四披露一份巴基斯坦政府的機密外交電報，顯示美國政府不滿巴基斯坦前總理伊姆蘭‧汗在俄烏戰爭採取外交中立政策，在去年3月初的一場會議疑直接插手巴基斯坦內政，施壓罷免伊姆蘭‧汗的總理職務；美國國務院發言人米勒否認美方干預巴基斯坦內部關於領導層的決定。

美網站披露巴國機密文件 The Intercept從巴基斯坦軍方手上取得一份該國的機密文件，由時任巴基斯坦駐美大使馬吉德於去年3月7日發回的外交秘密電報，記錄他與時任美國國務院南亞與中亞事務助理國務卿唐納德‧盧當日進行午餐會的對話內容。

根據電報，唐納德‧盧明言華府不滿伊姆蘭·汗政府在俄烏戰事的立場，他之後直接提到不信任投票，「如果對伊姆蘭‧汗的不信任投票成功，巴基斯坦所做的一切才會被華盛頓原諒」。

馬吉德當時指，美國領導人不接觸巴基斯坦，令巴方感覺被忽視或被視為理所當然。會面翌日，巴基斯坦反對派便在國會推動不信任動議，同年4月10日國會通過不信任動議，罷免伊姆蘭‧汗。

今年5月9日，伊姆蘭‧汗在伊斯蘭堡被巴基斯坦國家問責局以涉嫌腐敗為由逮捕。上周六，伊斯蘭堡地方法院以腐敗為由判處伊姆蘭‧汗入獄3年，剝奪他競選或擔任公職資格5年。