尼日爾軍政府 警告處決總統

西共體調兵 揚言恢復穩定 西非國家尼日爾爆發軍事政變後，西非國家經濟共同體周四就當地局勢，在尼日利亞首都阿布賈舉行第二次特別峰會。會後，西非共同體決定啟動待命部隊，以恢復尼日爾的民主及憲法秩序。有消息指，尼日爾軍政府曾警告一旦出現任何軍事介入，便會殺死該國總統巴祖姆。

西共體成員國領袖會後發表聲明，強烈譴責尼日爾近日發生的軍事政變，強調西共體將繼續通過和平手段解決尼日爾面臨的危機，並對所有阻礙尼日爾恢復憲法秩序的個人和組織實施制裁，呼籲非洲聯盟和國際社會支持西共體的決定。

不過，西共體未有透露任何有關該部隊的細節，包括其組成、部署地點和日期，主席圖雷僅表示已經討論了融資問題，並「採取了適當的措施」。他又表示，如果制裁對尼日爾造成困境，責任都在於軍政府，並表示西共體會一同採取進一步行動，而非只由單一國家。

尼軍無視通牒成立新政府 有分析指，組成「地區常備部隊」可能需要數周或更長時間，為談判留下空間。西共體限尼日爾軍政府本周日恢復巴祖姆職務，否則面臨軍事干預，但軍政府無視這最後通牒，更於周四在國家電視台宣布成立新政府，由文人及軍人在內的21名部長組成，當中包括4名女性。新政府由軍方任命的總理澤內領導。

另來自西方國家官員的消息更指，軍政府代表在本周較早前曾告訴到訪的美國國務次卿努蘭，揚言如果出現任何軍事介入的企圖，就會殺死巴祖姆。巴祖姆所屬政黨指，巴祖姆與家人目前處於缺乏水電和食物的狀態。聯合國秘書長古特雷斯與美國國務院呼籲尼日爾叛軍立即放人，和恢復民選政府。本報綜合報道