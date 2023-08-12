中方錯過上訴 建倫敦使館擱置

【本報綜合報道】英媒周四報道，由於中國政府錯過向英國倫敦區議會上訴的期限，代表中國暫停在倫敦興建新大使館的計劃。中國外交部敦促英國政府履行國際義務幫助中國建設新使館，並稱中方希望在互惠互利的基礎上找到解決方案。

居民反對致不獲批 中國2018年宣布計劃在倫敦塔附近建造新使館，得到英國規劃官員批准。但倫敦塔所在的陶爾哈姆萊茨區議會，去年底以安全和對居民影響為由推翻決定，並指中國可以提出上訴，或在日後提交新申請。知情人士透露，中國錯過周四的最後上訴期限後，轉為接觸英國政府，要求對方承諾一旦中國重新提交規劃申請，英國政府將介入幫助。

中國以約2.5億英鎊（約24.79億港元）在英國皇家鑄幣局舊址購地，原計劃建造面積70萬呎的新大使館，幾乎是中國駐美國大使館面積的兩倍，將成為中國駐歐洲最大的使館。

知情人士指，對於英國政府未能夠幫助獲得規劃許可，中國官員曾向英方表示失望。英國政府發言人指，英國規劃制度公開透明，規劃事項通常由地方議會決定，申請人可以提出上訴。