羈押內地 澳籍女記發信想念兒

【本報綜合報道】澳洲籍華裔女記者成蕾（Cheng Lei）被中國政府指控洩漏國家機密，由2020年8月起一直被關押在中國至今。英國傳媒周四報道，她在首度發出公開信中提到自己想念孩子，也懷念陽光，「一年只有10個小時能站在它（陽光）底下」。

信函是經獲准每月探視成蕾外交官筆錄，對象是一眾澳洲人。她在信中提到自己在澳洲居住時，總是躲避陽光，詎料陽光如今只能夠透過牢房窗戶照射進來，「已有3年沒見過一棵樹」。

涉洩華機密 去年受審 成蕾自小隨同家人由中國湖南省移民澳洲，她在信中不忘表達懷念澳洲生活，包括想念海鹽、黑色幽默、昆士蘭省、西澳省藍天及細沙等。在公開信最尾，她提到：「最重要的是，我想念孩子們。」48歲的成蕾去年3月在北京市第二中級人民法院受審，正等待判決。

與此同時，全國人大常委會副委員長、全國人大中澳議會交流機制主席鐵凝應澳洲議會邀請，周一至周五率團訪問澳洲。她表示，當前中澳關係企穩向好，中方願與澳方加強交流合作。