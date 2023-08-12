菲律賓暫停華企承包填海項目

【本報綜合報道】中國海警船在南沙群島仁愛礁向菲律賓船隻射水炮後，兩國關係愈趨緊張。菲律賓總參謀長布勞納周四到負責南海防務的菲律賓西部司令部總部，聽取相關簡報。菲方同日宣布，已暫停由中國企業承包的馬尼拉灣填海工程，待政府開展環境和社會影響審查。

煞停22項 菲稱待審查 美國駐菲大使館發言人甘戈帕德亞本月初表示，美方已向菲方表達對馬尼拉灣填海造地計劃的憂慮，並關注中國交通建設公司參與其中。菲環境部長洛伊薩加周四在記者會表示，該計劃約22個項目都已暫停，全部正在審查。菲總統小馬可斯日前已透露，除了其中一個項目外，其他也將暫停，但沒說明哪個例外。多名參議員對此決定表示歡迎。

布勞納視察期間，菲律賓西部司令部司令卡洛斯報告指，截至周三的監察，發現西菲律賓海的菲律賓專屬經濟區內，有400艘外國船隻，其中約85%是中國船隻，單在美濟礁就有191艘中國船隻。菲方稱，雖然不能與中方正面對抗，但將派遣艦艇和飛機，增加在相關爭議水域的存在。