華破美中情局諜案 拘軍工人員

【本報綜合報道】中國國家安全部昨日在微信公眾號公布，國家安全機關破獲了一宗美國中央情報局間諜案，案中疑犯是中國某軍工集團工作人員。

負笈意大利期間遭拉攏 報道稱，犯罪嫌疑人曾××生於1971年7月，是中國某軍工集團工作人員，屬重要涉密人員。曾×被單位公派至意大利留學進修期間，美國駐意大利使館官員塞斯主動與結識他，此後通過聚餐、郊遊、觀賞歌劇等活動逐步密切關係。曾×心理上逐漸對塞斯產生依賴，塞斯趁此向曾×灌輸西方價值觀。在塞斯的吹噓和拉攏之下，曾×的政治立場產生了明顯的動搖。

隨着雙方交往逐步深入，塞斯向曾×表明自己是美國中央情報局羅馬站人員，承諾給付巨額報酬並為曾×全家辦理移民美國，要求曾×提供中國軍事方面的敏感資訊。曾×表示同意，與美方簽署了參諜協議，接受美方考核和培訓。留學進修結束後，曾×回國繼續與中情局人員多次秘密接頭，提供大量中國核心情報，收取間諜費。

國家安全機關經縝密偵查，獲取曾×間諜活動證據，依法對其採取強制措施，及時消除危害。目前，國家安全機關已將該案移送檢察機關審查起訴。