賴清德過境美啟程 解放軍東海演練回應

台灣副總統兼民進黨總統候選人賴清德今日將啟程出訪巴拉圭並過境美國，預計下周四返台。中國大陸海事局昨日公布，今日至下周一在東海進行軍事演習。美國白宮重申，北京沒有理由為此升級局勢、加劇台灣海峽周邊緊張。

台灣國防部通報，周四早上6時至周五早上6時，發現解放軍兩架次飛機及6艘次艦艇持續在台灣周邊海空域活動；涉事飛機均為殲11戰機，它們先從台灣海峽中線北段逾越中線，隨後在中線以東空域向北方飛行一段距離後，才向西方飛返浙江省沿海空域。台灣國防部強調，軍方出動任務艦機及陸基導彈系統，嚴密監控與應處。

白宮促中方勿過度反應 針對中國大陸公告在東海舉行軍事演習，台灣國防部重申軍方運用情報、監視、偵察手段，可以綿密掌握台灣海峽周邊情勢，包括解放軍區域性例行演訓，將持續監控及適切應處。台灣國防部續指，解放軍近年除了派遣艦機侵擾台灣周邊區域外，更結合認知作戰手法，以虛實混雜的資訊傳播，意圖對台灣民眾的認知造成影響。

賴清德將過境美國紐約前往巴拉圭出席總統就職典禮，回程時下周三至下周四停留美國三藩市。美國傳媒指拜登政府為台灣幾位總統候選人到訪做準備，一方面要支持台灣的民主選舉，又要管理北京對此可能的反應，美方需要掌握平衡。知情人士指賴清德將保持低調，遵循先例計劃會見美國在台協會官員和在美國的台灣人士。

白宮國家安全委員會發言人柯比周四表示，美方向北京傳達的訊息與過往一樣，美國「一中政策」沒有改變，不支持「台獨」，也不希望看到透過武力單方面改變現狀。北京沒有理由對賴清德過境作出過度、咄咄逼人的反應，否則增加誤判風險。

另一方面，台灣傳媒周四引述國安人士指，中國大陸近日拉攏中南美媒體發動負面外宣。台灣外交部稱掌握北京收買他國媒體企圖抹黑及打壓台灣的行為，將及時澄清不實報道；又指賴清德並非以台灣總統候選人身份出訪，北京沒理由過度反應。

港口風險增 英商增保費 英國傳媒周四引述消息報道，因應中國大陸可能對台灣採取軍事行動的憂慮日增，英國保險交易所勞合社的保險商率先提高台灣相關保險費用，削減承保保額。業界指台灣的承保範圍已經緊縮，勞合社的保險商更關注在衝突地區港口船舶的風險。本報綜合報道