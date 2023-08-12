俄兩轟炸機巡北冰洋 艦隊演練護北方航道

【本報綜合報道】俄羅斯大舉攻擊烏克蘭的同時，繼續維護在其「後花園」北極地區的影響力。俄羅斯國防部周四表示，遠程航空兵兩架戰略轟炸機在北冰洋上空執行巡航任務；海軍北方艦隊翌日在巴倫支海展開大型演習，出動20艘水面艦艇及潛艇、5架飛機、超過8,000人，演練保護北方航道的主權，預料展開導彈射擊活動。

俄國防部指遠程航空兵派出圖160戰略轟炸機執行長達8小時的巡航任務，它們在巴倫支海及北冰洋國際海域上空飛行，空天軍派蘇35戰機護航。遠程航空兵指揮官科比拉什稱戰略轟炸機在飛行期間嚴格遵守使用空域國際規定。圖160戰略轟炸機可投射常規彈藥及核武。

核潛艇參與演習 與此同時，俄羅斯海軍北方艦隊出動大批兵力演習，主要測試控制艦隊兵力執行任務的不同選項。根據軍方通報，參與演習的武器包括核潛艇、岸防導彈系統、特別軍事編隊。數艘參與演習的水面艦艇之後組成北方艦隊年度「北極遠征船艦小組」，旨在保護北方航道，預料沿着俄羅斯北岸海域航向東方抵達西伯利亞北部海域。