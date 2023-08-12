阿拉斯加州 下周測試長程雷達

【本報綜合報道】中俄兩國軍艦日前駛近美國阿拉斯加州阿留申群島巡航，美國導彈防禦局表示，本月16日測試設在該州的長程識別雷達，屆時演練發射一個模擬洲際彈道導彈的目標，判斷該雷達能否識別真正來襲導彈與誘餌，提升攔截成功率。

美國傳媒周四報道，美國導彈防禦局代理局長威廉斯周三在亞拉巴馬州亨茨維爾舉行的太空及導彈防禦專題研討會透露上述消息。長程識別雷達位於阿拉斯加州克利爾太空軍基地，屬於美國陸基中段防禦系統，能在無間斷的運作下，同時長程搜索及追蹤多個小型物件，包括所有類別的彈道導彈，透過區分致命物件（來襲彈頭）與非致命物件（誘餌），引導導彈攔截器截擊真正的目標。

明年尾試驗關島導彈防禦力 美國陸基中段防禦系統分布阿拉斯加州及加州，保護美國本土免受北韓洲際彈道導彈攻擊。美國同時加強西太平洋戰略要地關島的防禦，應對中國彈道導彈及巡航導彈的威脅。威廉斯表示明年12月測試關島的空中及導彈防禦體系一些組成部分，涉及海軍神盾武器系統及標準3型Block IIA導彈攔截器。