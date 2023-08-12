太平洋聯合演習 中俄出動艦載機

【本報綜合報道】中俄兩國海軍合共11艘艦艇在太平洋西部及北部海域聯合巡航，一度駛至美國阿拉斯加州阿留申群島附近。根據俄方最新發布的影片，這支中俄海上編隊演練擊退模擬敵軍的空中突擊，兩軍同時出動空中部隊與巡航的艦艇合作。

中國及俄羅斯至今未有公布這支海上聯合巡航編隊的位置，經常監視在周邊海域出現外軍艦艇的日本防衞省統合幕僚監部，截至周五亦未有通報中俄軍艦的動向。根據俄羅斯國防部發布的影片，中俄兩軍艦艇以兩條單線的形式編隊航行，期間各自出動艦載直升機降落到另一方的軍艦上。