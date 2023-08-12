夏威夷山火增至55死 聯邦施援

【本報綜合報道】美國夏威夷州毛伊島山火持續延燒，截至當地時間周四晚上增至55人死亡，但官員預料遇難人數持續增加，目前無法統計失蹤人數。總統拜登宣布夏威夷州出現「重大災難」，下令向該州及地方救援工作提供聯邦援助。州長格林（Josh Green）表示，這場災難性的山火，可能是當地歷史最大規模的自然災害。

該州進「重大災難」狀態 根據毛伊縣官員提供的死亡數字，周三及周四分別證實有36人及19人死亡。夏威夷州進入「重大災難」狀態後，聯邦資金可以提供給受影響的毛伊縣人士。除了聯邦援助外，國防部表示海軍兩架MH60R直升機、陸軍兩架UH60直升機及一架CH47直升機、海岸防衞隊兩艘巡邏艦參與救援行動；海岸防衞隊救起14名跳海逃生的人士。山火重災區是沿海歷史城鎮拉海納（Lahaina），格林視察損毀情況後認為需要花費數十億美元及多年時間重建，估計當地超過1,000間建築物燒毀。他指該州尋求2,000間酒店房間收容流離失所的災民，並呼籲不受影響的毛伊島居民伸出援手。

拉海納目前有八成火勢受控，但道路受倒塌物堵塞，物資送入災區和鄰近城鎮困難重重。有毛伊島居民奔向物資車隊購買冰塊、爭奪汽油，有人甚至試圖爬到車上搶物資。夏威夷消費者保護辦公室頒布價格凍結令，禁止商販哄抬物價。