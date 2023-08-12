調查聚焦收襟翼方式及飛行員互動

【本報綜合報道】美國聯合航空客機急墜事故主要成因是機組人員失誤，涉及駕駛艙兩名飛行員設置襟翼角度方面。最先披露事故的航空業新聞及訊息服務訂閱平台當時引述知情人士指，調查聚焦客機收回襟翼的方式及時間、飛行員互動的情況。

根據中國民用航空局網站文章《機翼上的增升裝置》，襟翼是機翼後部內側緊鄰副翼的可以活動翼面。它們只能夠向下偏轉一定的角度，向下彎曲後改變機翼下表面的彎曲程度，使機翼下方的空氣流動變慢、機翼面積變大，結果令升力加大，襟翼打開亦增加阻力。飛機起飛及降落都要打開襟翼，增加低速飛行的升力。以起飛為例，飛機需要更多升力並盡量減少阻力，襟翼打開的角度要小，一般是15度左右。

航空業新聞及訊息服務訂閱平台The Air Current表示，起飛時的襟翼角度設置涉及多個因素，包括天氣、飛機重量、跑道長度。有聯合航空機師向該平台透露，卡胡盧伊機場跑道全長6,998呎，所以通常在起飛時設置的襟翼角度為15度或20度。

涉事客機型號是波音777-200ER，駕駛艙的襟翼控制桿設有7個檔位，分別是UP（上）、1度、5度、15度、20度、25度、30度。The Air Current表示，客機起飛後爬升期間收回襟翼的時機及流程，將影響機翼產生多少的升力。襟翼收回一事由監控飛行狀況的飛行員負責，而不是駕駛中的飛行員，事發時監控的飛行員是副機師。