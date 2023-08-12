聯合航空未即時上報 各界炮轟

【本報綜合報道】這宗美國聯合航空客機急墜事故引發外界關注，原因之一是航空公司及監管部門均以不符合通報標準為由，未有第一時間對外上報及公布。美國《聯邦規則彙編》明確列出需要立即上報全國運輸安全委員會（NTSB）的多個情況。

NTSB在調查最終報告解釋，為何聯合航空沒有第一時間通報當局，直至事發兩個月後得悉才展開調查。根據《聯邦規則彙編》第49編第830部第B分部有關飛機意外、事故及逾期飛機之最初通知的規定，任何民航飛機、任何非美國武裝部隊或情報機構操作之公共飛機及任何外國飛機的操作者，在發生飛機意外或嚴重事故，又或者飛機逾期並相信涉及意外時，需立即並以可行的最迅速方式，通知就近的NTSB。不過上述規定列出的12個嚴重事故情況不包括今次事故成因、即機組人員失誤。