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聯合航空機組犯錯 急墜1300呎險釀巨禍

涉事聯合航空波音777-200ER客機在太平洋上空急墜。 涉事聯合航空波音777-200ER客機在太平洋上空急墜。
涉事聯合航空波音777-200ER客機在太平洋上空急墜。
夏威夷飛三藩市 281人九霄驚魂
美國聯合航空一架客機去年12月從夏威夷州起飛前往加州，當爬升至2,100呎高度時急墜至距離海面748呎，機長及時修正並恢復至正常飛行高度，最終安全降落並無人受傷。全國運輸安全委員會（NTSB）周四發表調查最終報告，認為機組人員失誤導致這場空中驚魂；聯合航空稱最重視安全，要吸取今次教訓。
波音777-200ER 起飛1分鐘出事
事發去年12月18日，涉事聯合航空波音777-200ER客機執飛UA1722航班，從夏威夷州卡胡盧伊機場飛往加州三藩市國際機場；機上載有281人，分別是271名乘客及10名機組人員，當中包括機長及副機師這兩名飛行員。NTSB在報告提到，客機在大雨下起飛後僅一分鐘急墜，事發是當地時間下午2時50分18秒至下午2時50分57秒。
報告指負責駕駛客機的飛行員是機長，他根據天氣情況，選擇襟翼角度設置為20度的最大推力起飛，期間客機的旋轉速度及初始爬升正常。惟客機之後遇上氣流，機組人員發現空速出現波動；機長在抵達加速高度時，決定稍為減少客機的俯仰姿態，並要求身旁負責監控飛行狀況的副機師，把襟翼角度設置由20度改為5度。
不過，副機師以為機長下令把襟翼角度設置改為15度，之後聯絡機場控制塔並討論天氣情況。機長此時發現最高運行速度指示器移向比預期較低的數值，空速亦開始快速增加。他手動減少引擎推力避免襟翼超速，並發現襟翼指示器顯示角度為15度，於是再要求把襟翼角度設在5度，並確認副機師把襟翼控制桿拉到5度的檔位。
兩名飛行員事後憶述，當時客機俯仰姿態下降及空速上升；副機師指機長要求襟翼角度5度後不久要求把它設在1度，他亦發現空速進一步增加，控制盤移向前方。機長及副機師隨即聽到地面逼近警告系統（GPWS）的警報，副機師立即宣布「拉起」，機長則嘗試拉後控制盤，並開始實施全面「可控飛行撞地」（CFIT）修正過程。
機長修正飛行期間，GPWS發出「太低地形」警報，當時客機開始不再下降。機長注意到客機正在上升後，壓低機頭恢復正常姿態，並確保襟翼及擾流板已經完全收回，才轉用自動駕駛的飛行模式，客機餘下的飛行航程沒有異常，安全降落目的地。
發表最終報告 承諾吸取教訓
報告總結指出，事故可能原因是機組人員在飛機最初爬升期間，因對機長的襟翼設置出現誤解，未能夠管理飛機的垂直飛行路線、空速、俯仰姿態；又指聯合航空已經針對今次情況修改其中一個運作訓練單元。
聯合航空周四表示，飛行員自願報告事件，公司全力配合獨立調查；涉事飛行員已經接受額外訓練，繼續為公司執飛。本報綜合報道
客機夏威夷急墜事故路線客機夏威夷急墜事故路線
客機夏威夷急墜事故路線
客機夏威夷急墜事故時序客機夏威夷急墜事故時序
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聯合航空客機急墜事故解構圖聯合航空客機急墜事故解構圖
聯合航空客機急墜事故解構圖
美國聯合航空客機夏威夷急墜事故資料美國聯合航空客機夏威夷急墜事故資料
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