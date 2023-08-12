聯合航空機組犯錯 急墜1300呎險釀巨禍

夏威夷飛三藩市 281人九霄驚魂 美國聯合航空一架客機去年12月從夏威夷州起飛前往加州，當爬升至2,100呎高度時急墜至距離海面748呎，機長及時修正並恢復至正常飛行高度，最終安全降落並無人受傷。全國運輸安全委員會（NTSB）周四發表調查最終報告，認為機組人員失誤導致這場空中驚魂；聯合航空稱最重視安全，要吸取今次教訓。

波音777-200ER 起飛1分鐘出事 事發去年12月18日，涉事聯合航空波音777-200ER客機執飛UA1722航班，從夏威夷州卡胡盧伊機場飛往加州三藩市國際機場；機上載有281人，分別是271名乘客及10名機組人員，當中包括機長及副機師這兩名飛行員。NTSB在報告提到，客機在大雨下起飛後僅一分鐘急墜，事發是當地時間下午2時50分18秒至下午2時50分57秒。

報告指負責駕駛客機的飛行員是機長，他根據天氣情況，選擇襟翼角度設置為20度的最大推力起飛，期間客機的旋轉速度及初始爬升正常。惟客機之後遇上氣流，機組人員發現空速出現波動；機長在抵達加速高度時，決定稍為減少客機的俯仰姿態，並要求身旁負責監控飛行狀況的副機師，把襟翼角度設置由20度改為5度。

不過，副機師以為機長下令把襟翼角度設置改為15度，之後聯絡機場控制塔並討論天氣情況。機長此時發現最高運行速度指示器移向比預期較低的數值，空速亦開始快速增加。他手動減少引擎推力避免襟翼超速，並發現襟翼指示器顯示角度為15度，於是再要求把襟翼角度設在5度，並確認副機師把襟翼控制桿拉到5度的檔位。

兩名飛行員事後憶述，當時客機俯仰姿態下降及空速上升；副機師指機長要求襟翼角度5度後不久要求把它設在1度，他亦發現空速進一步增加，控制盤移向前方。機長及副機師隨即聽到地面逼近警告系統（GPWS）的警報，副機師立即宣布「拉起」，機長則嘗試拉後控制盤，並開始實施全面「可控飛行撞地」（CFIT）修正過程。

機長修正飛行期間，GPWS發出「太低地形」警報，當時客機開始不再下降。機長注意到客機正在上升後，壓低機頭恢復正常姿態，並確保襟翼及擾流板已經完全收回，才轉用自動駕駛的飛行模式，客機餘下的飛行航程沒有異常，安全降落目的地。

發表最終報告 承諾吸取教訓 報告總結指出，事故可能原因是機組人員在飛機最初爬升期間，因對機長的襟翼設置出現誤解，未能夠管理飛機的垂直飛行路線、空速、俯仰姿態；又指聯合航空已經針對今次情況修改其中一個運作訓練單元。

聯合航空周四表示，飛行員自願報告事件，公司全力配合獨立調查；涉事飛行員已經接受額外訓練，繼續為公司執飛。本報綜合報道

客機夏威夷急墜事故路線 客機夏威夷急墜事故時序 聯合航空客機急墜事故解構圖 美國聯合航空客機夏威夷急墜事故資料