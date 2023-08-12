女下屬水庫溺亡 3鎮幹部見死不救

【本報綜合報道】湖南省婁底市雙峰縣杏子鋪鎮一名32歲女子近日在水庫溺亡，丈夫舉報稱，妻子是和3名鎮幹部去水庫游泳，3人卻見死不救，更偽造意外假象，而妻子根本不會游泳。縣委政府昨日通報指高度重視，已成立聯合調查組，正在調查。

曹義向雙峰縣紀委監委舉報，杏子鋪鎮幹部劉×勇周日傍晚6時約曹義的陳姓妻子去溪口水庫游泳。當晚8時，陳女騎電單車到達水庫污水站停泊，鎮政府的劉×勇、王×文、易×武駕駛越野車接陳女去水庫游泳。陳女期間遇溺，3人卻把電單車開至水庫，再把陳女手機及電單車鑰匙丟進河裏，最後駕車離開。

製造意外假象 陳女二姊陳林稱，陳女當晚出門時稱和女兒同學的媽媽去游泳。至周三，3名鎮幹部應要求在派出所與陳林等家屬見面，聲稱事件完全是意外，製造假象是因慌張。杏子鋪鎮鎮長朱曉濤則指，他們是相約去游泳，事發時只有劉×勇和陳女下水，岸上有20多名村民在乘涼，而陳女事發前兩天都在游泳。劉×勇的妻子聲稱，是陳女主動邀約其丈夫在先。